Międzynarodowy trend orzeczniczy jest jednak mało optymistyczny z punktu widzenia ochrony naszej prywatności, również w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie La Quadrature du Net, w której TSUE uznał za zasadną ogólną i masową retencję danych o ruchu i lokalizacji w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego oraz w celu egzekwowania prawa. Konsekwencje orzeczeń są poważne. Najwyższe jurysdykcje europejskie zaakceptowały masową inwigilację jako służącą wzmacnianiu bezpieczeństwa narodowego oraz pozbawianie anonimowości online dla celów egzekwowania prawa jako „nową normę”. W kontekście pandemii (lub postpandemii) może to mieć efekt uboczny w odniesieniu do innych działań państwa. Ponadto wyroki wpisują się w tendencję panującą w Europie w ostatnich pięciu latach. Zamiast od razu zakazywać stosowania inwazyjnych środków wywiadowczych lub śledczych, dopuszcza się je, a następnie obarcza zabezpieczeniami proceduralnymi i technicznymi. W praktyce często sprowadza się to do wytworzenia dodatkowych papierów.