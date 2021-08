Opisywany problem może dotyczyć także kolejnego członka KRS Jarosława Dudzicza. Został on bowiem delegowany do SO w Gorzowie Wielkopolskim na czas pełnienia funkcji prezesa tego sądu . W związku z tym jeden z sędziów z okręgu gorzowskiego, a jednocześnie przewodniczący stałego prezydium Forum Współpracy Sędziów Bartłomiej Starosta wystąpił do prezesa SA w Szczecinie o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań. W piśmie do Beaty Górskiej zauważa, że decyzja o nieorzekaniu przez Rafała Puchalskiego „jest uzasadniona dobrem wymiaru sprawiedliwości i stron postępowania, które są narażone na konieczność uczestniczenia ponownie w procesach karnych (…)”. Sędzia Starosta ostrzega również, że w tej sytuacji może się przedawnić karalność popełnionych przestępstw, co będzie oznaczało, że sprawcy nie poniosą odpowiedzialności. W odpowiedzi na to wystąpienie prezes Górska stwierdziła, że nie znajduje podstaw do podejmowania jakichkolwiek czynności nadzorczych wobec sędziego Dudzicza.