Od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących doręczeń przez portal informacyjny (PI) radcowie prawni i adwokaci zgłaszali liczne zastrzeżenia co do jego funkcjonowania. Samorządy prawnicze wnioskowały o wprowadzenie zmian ułatwiających korzystanie z PI. 21 lipca ich przedstawiciele spotkali się z sędzią Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych. Zadeklarował on udostępnienie we wrześniu nowych funkcjonalności w portalu informacyjnym.

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie w portalu skrzynek odbiorczych grupujących w jednej zakładce dokumenty (pisma sądowe) podlegające doręczeniu w trybie regulacji art. 15zzs9 ust. 2 ustawy covidowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), kierowane do konkretnego pełnomocnika. Drugą ważną nowością ma być generowanie przez system powtórnego zawiadomienia o piśmie oczekującym na odczytanie w ciągu siedmiu dni od umieszczenia go na portalu informacyjnym.

– Priorytetem jest wdrożenie tych właśnie dodatkowych funkcjonalności. Pozostałe potencjalne zmiany mogą wymagać zmian legislacyjnych – mówi Wojciech Łukowski.

Wątpliwości i rozbieżności

Krajowy koordynator przyznaje, że podczas lipcowego spotkania wiele wątpliwości dotyczyło niejednolitej praktyki sądów w zakresie zamieszczenia pism sądowych na PI. Samorząd radców prawnych zwracał uwagę m.in. na problem z zamieszczaniem orzeczeń wraz z uzasadnieniem, co do których możliwe jest złożenie środka odwoławczego. Radcowie uważają, że za dokument wywołujący skutek doręczenia powinien być uznawany wyłącznie taki, który w jednym pliku zawiera orzeczenie wraz z uzasadnieniem i ewentualnie pismo przewodnie. Według nich umieszczenie w portalu samego uzasadnienia takiego skutku nie wywoła – co dzisiaj nie jest jednoznacznie określone.

Wątpliwości wśród części pełnomocników budzi też to, czy w ogóle muszą zakładać konto w PI. Przepis mówi bowiem jedynie, że sądy mają obowiązek dokonywania doręczeń przez portal, ale nie ma przepisu nakazującego pełnomocnikowi rejestrację w nim.

– Obligatoryjność posiadania takiego konta budzi zastrzeżenia. Są przecież osoby wykluczone elektronicznie. Starsi adwokaci nie będą zakładać kont w portalu, bo nie są przekonani do takich nowinek, a sąd nie może nikogo zmusić do tego, aby poszedł do sądu i takie konto założył – wskazuje Kamil Szmid, koordynator ds. sekcji praktyków prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

– Jeżeli przepis mówi, że sąd doręcza pisma przez zamieszczenie ich w portalu informacyjnym, implikuje to obowiązek posiadania konta w tym portalu przez każdego pełnomocnika. Przepis stwarza oblig doręczeń i nie zawiera wyłączeń podmiotowych, a tylko przedmiotowe. Trudno więc bronić tezy, że konto jest tylko dla tych, którzy chcą – ripostuje sędzia Łukowski.

Podaje też inne przykłady czynności, które można wykonać tylko przez internet, takie jak rozliczanie z ZUS przez program Płatnik i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym od początku lipca możliwa jedynie elektronicznie.

– A przecież żaden przepis nie nakazuje zakładania konta w tych systemach ani nawet posiadania komputera z dostępem do internetu – podkreśla koordynator.

Problemy z dostępem do rozwiązania

Pełnomocnicy skarżą się też, że często uzyskanie dostępu do sprawy i publikowanych w niej dokumentów zajmuje dużo czasu, i to mimo złożenia wniosku o taki dostęp.

Wojciech Łukowski wyjaśnia, że przydzielanie dostępu do spraw w portalu ułatwia wskazanie przez pełnomocnika w pierwszym piśmie procesowym numeru wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych. Skraca to także czas oczekiwania na udzielenie tego dostępu. Dodaje, że sądy z urzędu (na podstawie systemu ROBUS) powinny ustalać PESEL pełnomocnika i zapewniać dostęp do spraw. Przypomina, że od 3 lipca można dać pełnomocnikowi umocowanemu w prawie dostęp do PI bez jego wniosku.

Co jednak w sytuacji, gdy pełnomocnik w momencie rozpoczęcia sprawy nie miał konta w portalu i założył je już w jej trakcie? Sędzia Łukowski wyjaśnia, że wtedy termin na odebranie pisma biegnie od jego udostępnienia. Dodaje, że w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, w którym pracuje, wydano zarządzenie, by pierwszego doręczenia dokonywać pocztowo, informując jednocześnie pełnomocnika o konieczności założenia konta w portalu.

– Jeśli mimo to nie założy on konta, jest to już jego decyzja, z której negatywnymi skutkami musi się liczyć. Podobnie jest w przypadku założenia konta ze znacznym opóźnieniem bez uzasadnionego powodu. Pełnomocnik jest wówczas sam winien, że ma krótszy czas na zapoznanie się z pismem – tłumaczy zastępca koordynatora krajowego.

A co, jeśli opóźnienie w przyznaniu dostępu do sprawy wynika z błędu po stronie sądu, a sam pełnomocnik ma konto i wnioskował o przyznanie dostępu do sprawy?

– Wówczas termin nie biegnie, aż do przyznania tego dostępu, czyli chwili, gdy zapoznanie się z pismem zaczęło być realnie możliwe – wyjaśnia sędzia Łukowski.

Wskazuje jednak, że takie przypadki powinny być marginalne, gdyż sądy powinny z urzędu przez system ROBUS ustalić PESEL pełnomocnika i udostępnić mu sprawę. ©℗

opinia

Potrzebny był okres przejściowy

Dorota Kulińska dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA

Wymóg posiadania konta w portalu nie jest obowiązkiem prawnym, ale faktycznym. Brak konta rodzi bowiem skutki prawne, choć żadna norma wprost nie nakazuje jego posiadania. Taki stan nie gwarantuje pewności i wymusza założenie konta w portalu. Z jednej strony nie ma więc obowiązku posiadania konta, ale z drugiej doręczenie przez portal jest obowiązkowe i rodzi efekt procesowy. Powinno być to zapisane wprost – że osoby, które z jakichś względów nie mogą lub nie chcą korzystać z portalu, mają możliwość pozostania przy doręczeniach tradycyjnych. Bo przecież wśród adwokatów są też np. osoby niepełnosprawne lub takie, na które z racji wieku nie można nakładać takich obowiązków. Jest to jakaś forma ograniczenia wolności wykonywania zawodu.