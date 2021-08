Sąd 14 lipca publikuje w PI uzasadnienie wyroku, które zostaje odebrane przez pełnomocnika w tym samym dniu. Tydzień później (21 lipca) publikuje pismo przewodnie, z którego wynika, że „sąd doręcza panu/pani uzasadnienie wyroku”, i pismo to zostaje odebrane przez pełnomocnika w tym samym dniu. Kiedy upłynie termin na wniesienie apelacji?

Terminy biegną od daty doręczenia. Doręczenie faktycznie nastąpiło już 14 lipca, ponieważ wtedy pojawiło się w portalu i pełnomocnik się z nim zapoznał. Po co jednak po tygodniu publikować samo pismo przewodnie, z którego nic nie wynika? Skoro sąd jednak je opublikował, najpewniej zrobił to dla określenia, kiedy otwiera się i zamyka bieg terminu na wniesienie apelacji. Sprawa nie jest jednak oczywista i nie można wykluczyć, że sąd uzna, iż termin biegł od faktycznego doręczenia (opublikowania) uzasadnienia w PI.

Jeśli jednak sąd przyjmie dłuższy – korzystniejszy dla strony – termin liczony od pisma doręczającego, to co z apelacją wniesioną w okresie po opublikowaniu uzasadnienia, a przed jego doręczeniem? Czy należy ją uznać za wniesioną w terminie, czy też przed otwarciem terminu?

W mojej ocenie apelację należałoby uznać za skutecznie wniesioną również przed oficjalnym doręczeniem, nie wiadomo jednak, czy sąd takie zapatrywanie podzieli. Taka wykładnia prowadziłaby bowiem w gruncie rzeczy do wydłużenia ustawowego terminu na wniesienie apelacji.

Sąd 7 lipca publikuje w PI zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia apelacji. 9 lipca publikuje w portalu pismo wzywające do usunięcia braków pod rygorem odrzucenia apelacji, a 12 lipca doręcza to pismo w wersji papierowej na adres kancelarii. Pisma są odebrane w PI w dniu ich publikacji. Kiedy zatem upływa termin na uzupełnienie braków?