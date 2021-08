Nauka to trudny i długotrwały proces. Jest więc szansa, choć zapewne nikła, na to, że z czasem wszyscy sędziowie zrozumieją, że bratać im się z politykami nie wolno, i to także z tymi, którzy dziś na sztandary wzięli sobie niezależność sądownictwa. I być może będzie to jedyna dobra rzecz, która z nami zostanie po tym, jak już się skończy ten chocholi taniec nad wymiarem sprawiedliwości. No, ale do tego jeszcze bardzo daleko. Po tym, co mówi Jarosław Kaczyński (a zapowiada kontynuację tzw. reformy sądownictwa), można się bowiem spodziewać, że w najbliższych miesiącach będziemy świadkami niejednego jeszcze hołubca, tudzież oberka. A chętnych do tańca, także wśród samych sędziów, na pewno nie zabraknie.