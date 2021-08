Akt ten określi też czynności związane z udziałem w przetargu. Zainteresowanemu, który zgłosi chęć przystąpienia do tej procedury, zostanie przypisany unikalny identyfikator licytanta. Warunkami dopuszczenia do udziału w przetargu będą: odnotowanie złożenia rękojmi, podanie danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu oraz wskazanie informacji, czy dana osoba zabiega o zakup we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik kogoś innego. W toku licytacji system będzie ujawniał wszystkim jej uczestnikom najwyższą w danej chwili oferowaną cenę i identyfikator licytanta, a także czas pozostały do zakończenia procedury (kończy się ona automatycznie o wyznaczonej przez komornika porze). Dane osobowe licytantów przed zakończeniem licytacji będzie mógł poznać jedynie komornik sądowy.