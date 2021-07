Do Kancelarii Senatu wpłynęła jednak opinia prof. dr. hab. Marka Chmaja specjalizującego się w prawie konstytucyjnym, w której przedstawił swoje wątpliwości dotyczące nadania ustawie mocy wstecznej. Jego zdaniem jeśli przepisy zostaną przyjęte w niezmienionym kształcie, może dojść do naruszenia konstytucyjnej zasady lex retro non agit, a więc zakazu nadawania regulacjom mocy wstecznej, chyba że jest to uzasadnione ze względu na ważne cele. Taką regulację zawarto również w art. 3 kodeksu cywilnego.