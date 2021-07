Wyrok został wydany w wyniku pytania prawnego skierowanego przez tzw. Izbę Dyscyplinarną SN, czyli podmiot niebędący sądem w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 19 ust. 1 zd. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Nie została zatem spełniona przesłanka podmiotowa uprawniająca do skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego wynikająca z art. 193 Konstytucji RP. Sąd Najwyższy w wyroku III PO 7/18 przeprowadził szczegółową analizę statusu Izby Dyscyplinarnej SN , biorąc pod uwagę kryteria, które zostały sformułowane w wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. (sprawy: C-585/18, C-624/18 i C-625/18), wyjaśniając, jakie okoliczności przemawiają za niemożnością uznania tego organu za sąd w rozumieniu art. 47 KPP oraz art. 6 EKPC i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do rozstrzygania o ważności, skuteczności, a więc o obowiązywaniu norm europejskich. Orzekanie o nieważności regulacji unijnej leży w kompetencji wyłącznej TSUE. Z przyczyn takich, jak pierwszeństwo prawa europejskiego i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości, które wiążą się z tym prawem, żaden organ krajowy, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym, nie może podważać jego rozstrzygnięć. Wbrew temu, co padło z ust sędziego sprawozdawcy na rozprawie 15 lipca, każdy polski sędzia jest sędzią europejskim odpowiedzialnym za stosowanie prawa europejskiego, a więc musi spełniać wymagania, które są wspólne dla każdej władzy sędziowskiej w krajach unijnych.