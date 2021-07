Początkiem sprawy był nieprawidłowo przeprowadzony przez stomatologa zabieg ekstrakcji zęba u pacjenta. Jego efektem była przetoka zatokowa, pozostawione w kanale zębowym ciało obce (resztki materiałów stomatologicznych używanych przy zabiegu) i kilkutygodniowy pobyt poszkodowanego w szpitalu. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Gdy były pacjent zjawił się w gabinecie stomatologa, doszło do awantury zakończonej rękoczynami. Jej inicjatorem był stomatolog, który według relacji poszkodowanego miał go popychać, szarpać, a nawet przyduszać. Choć krewki dentysta próbował oskarżyć pacjenta o naruszenie miru domowego i wtargnięcie do gabinetu, zapis z monitoringu nie pozostawił wątpliwości, kto rozpoczął bójkę.