Właściwie trybunał mógł pójść dużo dalej. Nic nie stało przecież na przeszkodzie, by uznał niezgodność z polską konstytucją nie tylko orzeczenia o środku tymczasowym (zawieszeniu działalności Izby Dyscyplinarnej). Mógł na przykład ogłosić (bez żadnego trybu), że z momentem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw przestają nas obowiązywać jakiekolwiek zobowiązania wynikające z dobrowolnego w końcu przystąpienia do Unii Europejskiej. A że okazji do wykorzystania takiego orzeczenia nam nie zabraknie, to pewne. Już teraz można by powiedzieć, że wszczęte przeciwko Polsce postępowanie Komisji Europejskiej w związku z uchwalanymi od 2019 r. deklaracjami samorządów o „strefach wolnych od LGBT” nas w ogóle nie obchodzi. Niech sobie KE postępowanie prowadzi, odsyła sprawę do TSUE, a my nic! Bo nie musimy – bo nasz TK mówi, że nie musimy. O kolejnym orzeczeniu – już nie tymczasowym – w sprawie polskiego systemu kontrolowania sędziów – nawet nie wspomnę.