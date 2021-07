Od 2017 r. oświadczenia majątkowe sędziów, po usunięciu niektórych danych takich jak np. adresy nieruchomości , są publikowane na stronach internetowych sądów. Zasadę tę wprowadziła dokonana kilka lat temu nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072). Zgodnie z nią dokumenty powinny trafiać do sieci do 30 czerwca danego roku i zawierać informacje o stanie posiadania orzekających, w tym o zarobkach w roku poprzednim.

I choć zapał do przeglądania druczków i sprawdzania „kto ile ma” z czasem opadł, na tegoroczną ich publikację czekali zwłaszcza ci, którzy bacznie obserwują funkcjonowanie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Dzięki oświadczeniom można bowiem w prosty sposób przekonać się, który z sędziów zasiadających w KRS zarobił w okresie pandemii na dietach znacząco więcej niż we wcześniejszych latach.

Okazuje się, że do rekordzistów w kategorii zwyżek należy Marek Jaskulski, który zadeklarował wpływ przekraczający 89 tys. zł (w 2019 r. było to 56 tys. zł). Sędzia tym razem jednak jako bodaj jedyny z członków rady rozbił podaną sumę na dwie kwoty (opodatkowaną i wolną od podatku), co może wskazywać na inny sposób dokonania przez niego wyliczeń. Wczoraj nie udało nam się z nim skontaktować, by wyjaśnić tę wątpliwość.