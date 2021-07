Funkcjonariuszom umożliwiono więc wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu lub zakazu zbliżania się do domostwa. Na tak wydane postanowienie można złożyć zażalenie do sądu , które powinno zostać rozpatrzone w ciągu trzech dni. W uzasadnieniu podkreślono, że zaliczenie tych spraw do katalogu pilnych przyczyni się do bardziej efektywnej ochrony pokrzywdzonych przemocą.