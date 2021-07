Przyjęty ostatecznie kształt skargi nadzwyczajnej – środka zapewniającego kontrolę konstytucyjności sądowego stosowania prawa – można uznać za optymalny, a z pewnością lepszy niż wcześniej postulowane modyfikowanie zakresu skargi konstytucyjnej. Jest tak nie tylko dlatego, że tak znaczące rozszerzenie podstaw skargi konstytucyjnej wymagałoby zmiany Konstytucji RP, co we współczesnych realiach politycznych nie wydaje się możliwe. Oznaczałoby to odsunięcie ustanowienia kontroli konstytucyjności rozstrzygnięć sądowych ad calendas graecas z ewidentną szkodą dla efektywności ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Jest tak przede wszystkim dlatego, że rozwiązanie oparte na istnieniu dwóch odrębnych środków kontroli zachowuje spójność systemową. Rozszerzenie granic skargi konstytucyjnej poprzez nadanie TK kompetencji do uchylania aktów stosowania prawa, w szczególności wyroków sądowych, de facto uczyniłoby z TK organ sprawujący wymiar sprawiedliwości. Prowadziłoby to więc do zachwiania ustrojowych funkcji sądu konstytucyjnego, a w warstwie praktycznej rodziłoby konflikty pomiędzy najwyższymi organami władzy sądowniczej.