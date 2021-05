Przepisy zakładają w takim przypadku m.in. przesłuchanie w tzw. przyjaznych pokojach, z udziałem psychologa i podczas posiedzenia. W toku rozprawy głównej zeznania dziecka jedynie się odtwarza – po to, by nie wywoływać niepotrzebnego stresu. Wyjątkowe powtórne przesłuchanie małoletniego ma być możliwe jedynie w momencie, gdy wniosek złoży oskarżony, który nie miał wyznaczonego obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania. Doprecyzowany ma zostać także tryb i sposób przekazywania dzieciom informacji i pouczeń dotyczących ich praw – w taki sposób, by były zrozumiałe i dostosowane do wieku. Małoletni pokrzywdzeni przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności mają mieć również obowiązkowo wyznaczonego z urzędu adwokata lub radcę prawnego, jeśli nie reprezentuje ich pełnomocnik z wyboru lub kurator procesowy. Z mocy prawa wyłączona będzie jawność rozpraw dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Wprost zakazane ma być również zadawanie w toku rozprawy pytań, które dotyczyłyby życia seksualnego pokrzywdzonych.