Radca prawny organizował na automatach gry losowe w celach komercyjnych, za co został ukarany grzywną o łącznej wysokości 10 tys. zł. W związku z tym czynem stanął także przed izbowym sądem dyscyplinarnym, który pozbawił go prawa do wykonywania zawodu. Wyrok ten podtrzymał następnie korporacyjny Wyższy Sąd Dyscyplinarny.