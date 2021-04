Orzeczenie to jest nieprawomocne.

Sędzia Adam Roch rozpoczął niejawne posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w tej sprawie w środę o godz. 12. Sprawa była wtedy rozpatrywana przez prawie 12 godzin. Około północy sąd zarządził przerwę. W czwartek od południa sąd kontynuował procedowanie.

Igor Tuleya był przed Sądem Najwyższym i na gorąco komentował decyzję. Podziękował protestującym i prawnikom, którzy go bronią. - Mała bitwa, którą dziś wygraliśmy, ale bitwa w obronie praworządności wciąż trwa - powiedział. Dodał jednak, że także głosowanie za odebraniem mu immunitetu w I instancji zakończyło się brakiem zgody, ale już w II taka zgoda była. Trudno mieć nadzieję, że także tym razem nie będzie zażalenia. I nie wiadomo co wydarzy się w II instancji.

Krystian Markiewicz, prezes stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia uznał, że to czego doświadcza Igor Tuleya to nękanie sędziego. - Sędzia jest zabawką w ręku polityków. Tak nie może być w państwie prawa, by sędzia był traktowany jak rzecz.

Także prof. Marcin Matczak wyraził satysfakcję z decyzji, gdyż - jak powiedział - każda inna byłaby dowodem upadku sądownictwa. - Cieszę się, że Igor Tuleya jest nadal wolnym człowiekiem.

- To że ktoś wydaje decyzje jedyną możliwą, nie zmienia faktu, że ID nie jest sądem. To instytucja , która udaje sąd, bo podstawą sądu jest niezależność - dodał Matczak.

Matczak zwrócił też uwagę, że w Izbie Dyscyplinarnej coś pęka. - Wydaje rozstrzygnięcia, które są ze sobą sprzeczne.

Sędzia Tuleya konsekwentnie odmawia stawienia się w prokuraturze. Podkreśla, że nie uznaje Izby Dyscyplinarnej SN jako sądu oraz ważności decyzji podjętych przez tę izbę.

Wniosek w sprawie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia sędziego Tuleyi został skierowany do SN w połowie marca. Prokuratura Krajowa informowała wtedy, że w związku z tym, iż sędzia Tuleya po raz trzeci - mimo prawnego obowiązku - nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, Wydział Spraw Wewnętrznych PK wystąpił do Izby Dyscyplinarnej o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie.

W listopadzie ub.r. na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna SN prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu. Powodem wniosku prokuratury ws. uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Chodziło o śledztwo ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tuleyi uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.