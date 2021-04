Zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 269) rada nadzoruje to, w jaki sposób przetwarzają dane osobowe takie podmioty, jak sądy apelacyjne, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Naczelny Sąd Administracyjny i właśnie Sąd Najwyższy. To uprawnienie zostało przyznane KRS przy okazji dostosowywania polskiego porządku prawnego do unijnego rozporządzenia – RODO . Wówczas powstała bowiem wątpliwość, czy nadzór nad sądami, które są przecież władzą niezależną i odrębną od dwóch pozostałych władz, powinien sprawować prezes UODO. Obawiano się, że swoimi decyzjami mógłby on wpływać na orzecznictwo sądów. Aby rozwiać te wątpliwości, postanowiono wyposażyć w uprawnienia nadzorcze KRS, choć w mocno ograniczonym zakresie. Ustawodawca postanowił bowiem, że organ ten będzie kontrolował to, w jaki sposób przetwarzają dane osobowe sądy (w tym także SN, TK, NSA i TS), ale tylko w ramach prowadzonych przez nie postępowań.