Pytanie skierowała do TK sama zainteresowana izba. Chce ona, aby TK wypowiedział się co do tego, czy Polska jest zobowiązana wykonać postanowienie TSUE. W uzasadnieniu pytania ID SN wskazuje, że TSUE nakazał Polsce wykonać środek tymczasowy odnoszący się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej, choć sprawy te nie zostały przekazane Unii Europejskiej czy też jej organom na podstawie umowy międzynarodowej. Izba stoi więc na stanowisku, że nakładanie na nasz kraj takiego środka narusza zapisane w konstytucji zasady przekazywania kompetencji organizacji lub organowi międzynarodowemu, a skutkiem tego jest działanie państwa z naruszeniem zasad demokratycznego państwa prawnego i legalizmu.