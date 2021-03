Spółka została ukarana karą pieniężną za naruszenie przepisów o transporcie drogowym. Sprawa trafiła do WSA. Przedsiębiorcy złożyli wniosek o wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem, jednak zrobili to po terminie – wraz z wnioskiem o jego przywrócenie. Wskazywali, że opóźnienie było spowodowane brakiem osoby uprawnionej do podpisania wniosku. W imieniu spółki może bowiem występować prezes zarządu lub prokurentka samoistna. Niestety prezes przebywał w tamtym czasie na zwolnieniu lekarskim, zaś prokurentka – na kwarantannie, następnie w samoizolacji z uwagi na kontakt z osobą zakażoną COVID-19. Co istotne, wynik późniejszego testu wskazywał, że przebyła chorobę.