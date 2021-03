Sędziowie zareagowali w ten sposób na złożony do Izby Dyscyplinarnej SN wniosek Prokuratury Krajowej, która chce uchylenia immunitetów sędziów SN: Marka Pietruszyńskiego, Andrzeja Stępki i Włodzimierza Wróbla. Zdaniem prokuratury, orzekając w sprawach karnych nie dopełnili obowiązków, w efekcie dwaj mężczyźni mimo korzystnych dla siebie orzeczeń nie zostali zwolnieni z zakładów karnych. Z informacji podanych przez SN wynika, że wnioski prokuratury nie mają podstaw.

Oświadczenie podpisało dotąd 64 sędziów SN, w tym była I prezes Małgorzata Gersdorf oraz prezesi Dariusz Zawistowski, Michał Laskowski i Józef Iwulski. Poniżej pełna treść:

„My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego sprzeciwiamy się praktyce kierowania przez Prokuraturę wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów opartych na zarzutach związanych z procesem orzekania i wykonywania orzeczeń przez pracowników sekretariatów sądu.

Rzekome przestępstwa dokonywane przez sędziów nie znajdują niebudzącego wątpliwości oparcia w przedstawianych dowodach, a wnioski o uchylenie immunitetu kierowane są w odniesieniu do sędziów, którzy publicznie wyrażają negatywne opinie co do stanu praworządności w kraju.

Sprzeciwiamy się temu, aby oceny zasadności wniosków dokonywała izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego — organ, którego niezależność i bezstronność zostały skutecznie podważone w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego I sądów powszechnych. izba Dyscyplinarna powinna powstrzymać się od orzekania we wszelkich sprawach do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kierowanie wniosków o uchylenie immunitetu stanowi przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa do zdyskredytowania w opinii publicznej sędziów krytycznie nastawionych do zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości. Jest jednocześnie próbą wywołania efektu mrożącego w odniesieniu do innych sędziów, to jest zniechęcenia ich do wydawania orzeczeń, które mogą być krytycznie odbierane przez władze i do występowania w obronie praworządności.

Zwracamy uwagę opinii publicznej w kraju i za granicą na postępujący proces demontażu ustroju demokratycznego państwa prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Do momentu opublikowania tego oświadczenia, podpisy pod nim złożyli: