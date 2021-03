– To jest postawienie sprawy na głowie. To kolejne, po uzależnieniu wydania decyzji o wyłączeniu jawności rozprawy od sprzeciwu prokuratora czy możliwości wyrażenia sprzeciwu wstrzymującego zwolnienie tymczasowo aresztowanego, któremu sąd zezwolił na złożenie poręczenia majątkowego, rozszerzenie uprawnień decyzyjnych prokuratora kosztem sądu. Jeśli z jakichś względów ustawodawca uznał, że powinna być to decyzja sądu, w dodatku okręgowego, to sąd musi mieć w tym zakresie pełen wachlarz możliwości. W przeciwnym razie może niech to prokurator decyduje o wydaniu listu żelaznego i weźmie za to odpowiedzialność procesową – ironizuje prof. Steinborn, którego nie przekonują argumenty autorów przepisu mówiące o tym, że to prokurator jest gospodarzem postępowania przygotowawczego. – Idąc tym tokiem rozumowania, można dojść do wniosku, że to prokurator powinien również stosować tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym. Tymczasem ustawodawca, przekazując kompetencje do podjęcia niektórych decyzji w postępowaniu przygotowawczym sądowi, czyni tak, mając na względzie ochronę praw i wolności jednostki. Bo to on jest organem niezawisłym. To są podstawy, których wymagam od studentów II roku prawa. A tymczasem prokurator jest stroną postępowania karnego i jeśli uznaje, że w danym przypadku wydanie listu żelaznego jest niecelowe, to niech wyłoży argumenty za tym przemawiające i niech przekona sąd – dodaje ekspert.