„Oczywiste jest przy tym to, że uczestnictwo w rozprawie w charakterze oskarżonego zawsze będzie mogło oddziaływać stresująco na osobę występującą w postępowaniu w tym charakterze, a zgodnie z art. 374 par. 1 k.p.k. osobisty udział oskarżonego w rozprawie jest, co do zasady, jego prawem, nie zaś obowiązkiem” – wskazał SN w uzasadnieniu. W efekcie inicjatywa sądu rejonowego nie zasługiwała na uwzględnienie.