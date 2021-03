Drugim ciekawym wyborem KRS było rekomendowanie do Sądu Okręgowego w Katowicach Mariusza Witkowskiego. Sędzia ten w 2017 r., kiedy to minister sprawiedliwości mógł wymieniać kadrę zarządzającą w sądach według własnego widzimisię, został powołany na stanowisko prezesa SR w Siemianowicach Śląskich. Co ciekawe, Witkowski wystartował w 2018 r. w wyborach do KRS. Sejm jednak nie poparł jego kandydatury. Sędzia wziął wówczas udział w publicznym wysłuchaniu kandydatów do KRS, a na zakończenie jednej z prowadzących to wysłuchanie wręczył Pismo Święte. Później zasłynął również tym, że w kierowanym przez siebie sądzie zarządził 10-minutową przerwę na modlitwę lub wyciszenie. Wcześniej KRS rekomendowała do SO w Katowicach również żonę sędziego Witkowskiego – Agatę Witkowską, a prezydent powołał ją na to stanowisko 4 lutego.