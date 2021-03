Złudzeń co do tego nie ma też sędzia Igor Tuleja. – Mimo że przepisy są jednoznaczne, to spodziewam się, że I prezes SN Małgorzata Manowska i tak przekaże ten wniosek do Izby Dyscyplinarnej – mówi nam sędzia Tuleya. ‒ Zresztą nawet gdyby ID jakimś cudem nie wyraziła zgody na przymusowe doprowadzenie, to zawsze można będzie przecież skierować sprawę do Trybunału Konstytucyjnego – ironizuje, dodając, że w tej sprawie nie liczy się zgodność z prawem, tylko osiągnięcie celu.