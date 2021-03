SN wskazał, że ochrona znaku towarowego powszechnie znanego ma charakter szerszy, ale muszą być spełnione przesłanki do uznania go za powszechnie znany. Samodzielny tytuł do uzyskania ochrony daje powszechna znajomość znaku przez klientelę. Nie ma wówczas nabycia prawa ochronnego, znak nie musi być nawet rejestrowany, bo to ustawa zastępuje rejestrację i z ustawy wynika ochrona znaku. Znak powszechnie znany musi jednak spełniać kilka przesłanek – powinien wyraźnie odróżniać się od innych towarów , musi być powiązany z konkretnym towarem znanym większości odbiorców na danym terytorium i używany ciągle i niedwuznacznie w charakterze znaku towarowego. Osoba, której przysługują prawa ochronne do takiego znaku, nie musi być producentem ani dystrybutorem towaru. Wystarczy, żeby była ujawniona np. przez działania reklamowo-promocyjne. Musi być jednak tą osobą, która po raz pierwszy go użyła – uznał SN.