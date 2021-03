Trybunał wskazał, że publikacja danych osobowych na listach była dozwolona jedynie w odniesieniu do osób, których zaległości podatkowe i długi podatkowe przekroczyły 10 mln forintów, i że dane były usuwane po zapłaceniu podatków. Według ETPC samo opublikowanie imienia i nazwiska nie wystarczyłoby do zidentyfikowania konkretnej osoby i realizacji celu publikacji, jakim jest ułatwienie kontroli publicznej nad unikaniem opodatkowania, oraz mogłoby dostarczyć nieścisłych informacji w sytuacji, gdy wiele osób nosi to samo imię i nazwisko. Trybunał stwierdził zatem, że kombinacja różnych danych identyfikacyjnych była konieczna dla zapewnienia dokładności i skuteczności instrumentu. ETPC uznał też, że lista nie była interesująca dla szerszej publiczności. Strona internetowa organu podatkowego zapewnia, że dane osobowe zostały rozpowszechnione w sposób racjonalny, aby dotrzeć do osób szczególnie nimi zainteresowanych, przy jednoczesnym uniknięciu ujawnienia ich osobom, które nie mają takiego interesu. Podsumowując, trybunał uznał, że w sprawie nie doszło do naruszenia art. 8 konwencji.