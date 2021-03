W ocenie RPO stanowi to poważne zagrożenie dla dobra dziecka, zwłaszcza gdyby przy życiu pozostała tylko matka niebiologiczna. Oznacza też nieuzasadnioną ingerencję w prawo do życia rodzinnego, co narusza kilka przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji o prawach dziecka. I wreszcie, przyjęta przez WSA interpretacja zdaniem rzecznika narusza też Kartę Praw Podstawowych UE , w szczególności jej art. 7 (prawo do życia prywatnego i rodzinnego), art. 21 ust. 1 (zakaz wszelkiej dyskryminacji) oraz art. 24 ust. 2 (zasada pierwszeństwa dobra dziecka).