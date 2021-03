Skargę do TK skierował obywatel, któremu w maju 2020 r. nie udało się, właśnie z powodu ograniczeń pandemicznych, przeprowadzić demonstracji. Kwestionuje on dwa przepisy . Pierwszy z nich to mówiący o całkowitym zakazie organizowania zgromadzeń par. 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792). Dziś akt ten już nie obowiązuje, co jednak nie oznacza, że problem konstytucyjny zniknął. Obostrzenia były bowiem ustanawiane w kolejnych aktach wydawanych przez RM w związku z pandemią. Obecnie obowiązujące w tym zakresie rozwiązanie znajduje się w rozporządzeniu z 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 367). Zgodnie z nim zgromadzenia są nadal zakazane, jednak wyjątkowo mogą być one organizowane, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5.