Proponuje się natomiast, by sądy mogły doręczać profesjonalnym pełnomocnikom korespondencję drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłego e-maila, i to ze skutkiem na następny dzień po jego wysłaniu. Po co taki przepis – nie wiem. Chyba tylko po to, by utrudnić pełnomocnikom pracę i zwiększyć ryzyko procesowe naszych klientów. Bo taki sposób doręczeń nie gwarantuje nawet dostarczenia pisma, jeśli na przykład utknie ono po drodze w filtrach spamowych serwerów pośredniczących w przekazywaniu wiadomości.