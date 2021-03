Obwinionemu zarzucano poważne uchybienia przy prowadzeniu sprawy i wymierzono mu karę łączną 5 tys. zł. Prawnik złożył jednak odwołanie. Zarzucił w nim sądowi izbowemu naruszenie jego prawa do obrony, gdyż zawiadomienie o terminie rozprawy dotarło do niego dwa dni po jej odbyciu się. Wyższy Sąd Dyscyplinarny podzielił tę argumentację i uchylił wyrok sądu izbowego, przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania. Jednak także na to rozstrzygnięcie obwiniony wniósł skargę.