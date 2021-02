Co do niektórych czynów popełnionych jeszcze w 2002 r., których termin przedawnienia wynosił 15 lat, istniały pewne kontrowersje, czy w momencie wydawania wyroku w 2017 r. przedawnienie już nastąpiło, ale ostatecznie skład orzekający się go nie dopatrzył. Co do pozostałych czynów nie było żadnej wątpliwości, gdyż w międzyczasie zmieniły się przepisy i termin przedawnienia przedłużono do 20 lat.