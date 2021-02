W ubiegłym roku Polacy dopuścili się 101,2 tys. przestępstw kradzieży rzeczy cudzej. To mniej niż przed rokiem, kiedy było ich więcej o ponad 5 proc. – wynika z danych Komendy Głównej Policji.

Jak wyjaśnia Michał Gaweł z biura prasowego Komendy Głównej Policji, mowa o sklepach, w których tak jak w latach poprzednich kradziono znacznie częściej. W sumie doszło w nich do 20,1 tys. tego typu przestępstw, o ponad 2,7 tys. więcej niż przed rokiem. W największym stopniu w Katowicach, Wrocławiu i Warszawie, gdzie liczba kradzieży sięgnęła od 2,7 do 3,5 tys.

Stały się więc naturalnym miejscem zainteresowania złodziei. Przyznają to zresztą w nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele sieci.

– Zauważyliśmy wzrost kradzieży w ubiegłym roku. Ale tych dokonywanych przez klientów. Podwyżki pensji, szkolenia sprawiają, że od kilku już lat liczba złodziei wśród pracowników spada – tłumaczy przedstawiciel jednej z dużych sieci ogólnospożywczych i dodaje, ze firma spodziewała się takiego obrotu sprawy po tym, jak zostały zamknięte centra handlowe. Dlatego przygotowano nowe miejsca do ekspozycji droższych towarów, pod okiem kamer, na środku sklepu, by były bardziej na widoku.

– Pomogło, ale nie do końca – przyznaje.

Adam Suliga, ekspert do spraw bezpieczeństwa w Polskiej Izbie Handlu, potwierdza, że skala przestępstwa kradzieży w sklepach zwiększyła się. I dodaje, że łupem padały przede wszystkim alkohole, w tym zwłaszcza te z półki premium, oraz kosmetyki i elektronika.

– Można było się tego spodziewać, w sytuacji kiedy Polacy zaczęli częściej sięgać po alkohol, zwłaszcza ten wysokoprocentowy. Do tego w sytuacji, w której dochody gospodarstw domowych zostały nadszarpnięte – tłumaczy.

Firma badawcza Nielsen przyznaje, w 2020 r. Polacy wydali ogólnie na alkohol o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Do listopada ub.r. natomiast sprzedaż mocnych trunków była wyższa niemal o 4 proc. w porównaniu z 2019 r.

– Ci co są, mają natomiast więcej obowiązków do wykonania. Zamiast dbać o bezpieczeństwo, sprawdzają, czy klienci mają maseczki i zakładają rękawiczki ochronne – zaznacza Adam Suliga.

Są też odpowiedzialni za liczenie osób wchodzących do placówki, by nie dopuścić do złamania przepisów w tym zakresie narzuconych przez rząd.