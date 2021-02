Zgromadzenie pokazało, że adwokaci oczekują, byśmy nadal z zaangażowaniem bronili najważniejszych, fundamentalnych dla społeczeństwa wartości – tajemnicy adwokackiej, niezależności adwokatury, systemu ochrony praw i wolności. Jednocześnie musimy jednak podjąć odważne działania, by ułatwić adwokatom wykonywanie zawodu. Zaczynając od wprowadzenia możliwości wykonywania go na podstawie umowy o pracę (oczywiście w taki sposób, by adwokat zachował niezależność), przez uregulowanie rynku usług prawniczych (co wzmocni konkurencyjność adwokatury) i na zasadniczej reformie systemu pomocy prawnej z urzędu kończąc. Te działania są ważne dla adwokatów, ale w konsekwencji służą też bezpieczeństwu prawnemu społeczeństwa. Bo tam, gdzie system pomocy prawnej zawodzi, najbardziej cierpią na tym obywatele. Gdy adwokaci nie mają wystarczającej elastyczności w wykonywaniu zawodu, zmniejszają się ich możliwości służby wobec społeczeństwa. Tam, gdzie rynek usług prawniczych nie jest uregulowany, obywatele, zamiast trafiać do wykwalifikowanego adwokata o wysokich standardach etycznych podlegającego ubezpieczeniu i odpowiedzialności dyscyplinarnej, trafiają do nie zawsze uczciwych i rzetelnych firm windykacyjnych lub odszkodowawczych.

To nie jest zadanie, które Okręgowa Rada Adwokacka (ORA) w Warszawie może wykonać samodzielnie. Do tego potrzebne są dobre relacje z Naczelną Radą Adwokacką (NRA) i innymi izbami, byśmy jednym frontem, najlepiej wspólnie z zaprzyjaźnionym samorządem radców prawnych , domagali się tych zmian od ustawodawcy. Na Krajowym Zjeździe Adwokatury będziemy gorąco do tego namawiać koleżanki i kolegów.

W przypadku umowy o pracę opór jest głównie wśród zwolenników tradycyjnego podejścia do zawodu, którzy widzą w tej formie jego wykonywania zagrożenie dla niezależności adwokackiej. Ja uważam jednak, że niezależność nie zależy od tego, czy adwokat wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę, czy też wystawia faktury, prowadząc formalnie własną działalność gospodarczą. Niezależność tkwi w nas. Wzmacnia ją samorządowy system etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej. Umowę o pracę można zresztą tak ukształtować, by wyłączyć możliwość wydania polecenia adwokatowi co do treści czynności czy opinii prawnej. Wiem, że wielu adwokatów oczekuje uelastycznienia form wykonywania zawodu i wprowadzenia etatu. Pandemia pokazała, że wielu z nich znalazło się w gorszej sytuacji niż radcowie prawni czy inne osoby, które mogą wykonywać zawód na podstawie umowy o pracę, ze względu choćby na związane z tym zabezpieczenia społeczne.

Gdyby nie pandemia, już w zeszłym roku moglibyśmy rozpocząć stopniowe obniżanie składki. Nie udało się, bo nie mogliśmy przeprowadzić zgromadzenia, a to ono decyduje o wysokości składki. Na wiosnę odbędzie się jednak zgromadzenie sprawozdawcze za 2020 r., na którym będę postulował o stopniowe obniżenie składki. Stać nas na to, bo odpowiedzialnie prowadziliśmy finanse i mamy nawet pewien bufor oszczędności. Możemy już ukształtować budżet w taki sposób, by obniżyć składkę o 5 zł, a jednocześnie zapewnić roczne zwolnienie ze składki dla adwokatek i adwokatów, którzy opiekują się nowo narodzonymi dziećmi.

Nie mam wątpliwości, że niezbędne jest zapewnienie efektywnego systemu pomocy prawnej z urzędu dla zatrzymanych. Dziś są na komisariacie sami, zdani tylko na siebie. Przypadki, gdy ktoś zna nazwisko i numer adwokata, a ten może w danym momencie przyjechać, są zupełnie wyjątkowe. To jest patologiczne i w demokratycznym państwie nie powinno mieć miejsca. Wymaga to systemowego dofinansowania pomocy prawnej z urzędu, ale już dziś możliwe jest stworzenie postulowanego przez adwokaturę warszawską systemu dyżurów i gorącej linii między palestrą a policją, tak by obrońca mógł przyjechać tam, gdzie jest potrzebny. Do tego potrzeba jednak, by policja rozumiała, że adwokat nie jest przeszkodą w ich pracy, tylko gwarantem realizacji praw i wolności człowieka, a to jest przecież cel nie tylko adwokatury, lecz także policji. W krajach, w których wprowadzono mechanizmy zapewniające realny dostęp do adwokata, okazało się, że to usprawnia czynności i zmniejsza liczbę niezasadnych skarg na policjantów. Legitymizuje ich czynności i daje gwarancję, że wszystko przebiega prawidłowo, bezpiecznie.