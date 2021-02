Więcej kontrowersji i wątpliwości wzbudzał zapis dotyczący małoletnich, którzy nie ukończyli 16 lat. W ich imieniu – co do zasady – decyzję podejmował przedstawiciel ustawowy na zasadzie zgody zastępczej. Jeśli jednak dziecko w tym wieku mogło z rozeznaniem wypowiedzieć się na temat swojej sytuacji, ustawodawca wymagał zgody nie tylko od rodziców, lecz także od niego (czyli tu różnie wymagana była zgoda kumulatywna).

W przypadku eksperymentu badawczego ustawodawca zastosował inną konstrukcję. Jeżeli dziecko nie wyrazi zgody na udział w nim, jego przeprowadzenie jest zabronione, nawet gdyby zgadzał się na to jego rodzic. To istotna zmiana w stosunku do poprzednich przepisów.

– Punktem wyjścia w mówieniu o podmiotowym traktowaniu dzieci jest art. 12 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka, który stanowi, że jeżeli dziecko jest zdolne do kształtowania swych poglądów, to powinno mieć zapewnioną swobodę wyrażania swojego zdania w tych sprawach, które go dotyczą. Moim zdaniem, jeżeli to tylko możliwe, dziecko powinno mieć możliwość wypowiedzenia się na temat swojej sytuacji, swoich oczekiwań, swoich potrzeb. Wprowadzona zmiana jest dla mnie przykładem realizowania postanowień konwencji – wskazuje.