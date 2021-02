Z początkiem 2021 r. zniesione zostały limity na świadczenia zdrowotne dla dzieci – na mocy ustawy z 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz.U. 2020 poz. 1875). Niestety, eksperci wskazują, że w praktyce działa to w sposób zgoła odmienny, niż zakładano. Z zasady bowiem szpitale miały leczyć dzieci, nawet przekraczając wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wraz z przekroczeniem limitu ryczałt miał być automatycznie zwiększany, zaś nadwyżka na rzecz NFZ miała być opłacana z Funduszu Medycznego. Okazuje się jednak, że w praktyce przyjęto inne rozwiązanie. W większości planów finansowych szpitali na ten rok wszystkie świadczenia pediatryczne ujęte zostały jako finansowane z innych źródeł. To zaś oznacza, że nie dość, że nie są one objęte kontraktami, to jeszcze same ryczałty zostaną obniżone o wartości przypadające na leczenie dzieci (czyli kwoty rzędu od kilkuset tysięcy złotych w szpitalach z oddziałami pediatrycznymi, do kilku milionów w szpitalach stricte dziecięcych).