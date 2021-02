„(…) analiza dotycząca dopuszczalności odwołania Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa ma status materiału wewnętrznego, w związku z czym jej treść i forma nie stanowią informacji publicznej (…)” – taki ma początek podpisane przez Małgorzatę Manowską pismo zawierające odmowę udostępnienia dziennikarzowi DGP treści analizy, która miała pomóc I prezesowi SN podjąć decyzję co do dalszych kroków w związku z sytuacją w KRS.

– Pojęcie dokumentu czy też materiału „wewnętrznego”, na który powołano się w decyzji, to takie słowo wytrych, po które sięgają podmioty publiczne, kiedy dochodzą do wniosku, że udostępnienie żądanej informacji jest dla nich niewygodne bądź niekorzystne. Posłużenie się nim świadczy więc przede wszystkim o tym, że organ z jakichś sobie tylko znanych powodów udostępnić informacji po prostu nie chce – ocenia Krzysztof Izdebski z Fundacji ePaństwo.

Małgorzata Manowska swoją odmowę uzasadnia przede wszystkim statusem, jaki jej zdaniem posiada żądana informacja, a mianowicie dokumentu wewnętrznego. A dokumenty takie, jak pisze I prezes SN, zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. „Jak bowiem podkreśla Naczelny Sąd Administracyjny, racjonalny ustawodawca konstytucyjny, kreując prawo dostępu do informacji publicznej, nie zmierzał do wyposażenia obywateli w nieskrępowaną możliwość żądania ujawnienia wszelkich – nawet nieoficjalnych i roboczych – materiałów czy dokumentów, które organy władzy publicznej wytwarzają, pozyskują lub z których korzystają w toku swojej działalności” – przekonuje I prezes SN.

– Polecałbym pani I prezes SN lekturę konstytucji, a konkretnie jej art. 61 ust. 2, który mówi, że prawo do pozyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów. A skoro nie ma tu rozróżnienia na dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne, to czynienie takich rozróżnień jest na gruncie ustawy zasadniczej nieuprawnione – zauważa Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog. Z drugiej strony przyznaje, że sądy administracyjne często ten argument przyjmują.

Także w orzecznictwie sądów administracyjnych przeważa stanowisko, że nie sam charakter dokumentu, a dopiero jego treść przesądza o tym, czy powinien on zostać udostępniony w trybie dostępu do informacji publicznej (patrz: grafika).

I prezes w swoim piśmie podkreśla, że sporna opinia nie przesądzała o kierunkach działania sądu i jego organów, które nadal pozostają „całkowicie nieskrępowane przy podejmowaniu decyzji w sprawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 83 par. 1 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 825 ze zm.)”. To może zaskakiwać, gdyż w przywołanym przepisie jest mowa o tym, że I prezes SN może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wobec rozbieżności w orzecznictwie sądów. Tymczasem opinia, której Małgorzata Manowska nie zamierza udostępnić DGP, była zamówiona po to, aby wyjaśnić, czy KRS mogła odwołać swojego przewodniczącego i czy w związku z tym zmaterializował się ciążący w takiej sytuacji na I prezesie SN obowiązek z art. 20 ust. 3 ustawy o KRS (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 84 ze zm.). Chodzi oczywiście o obowiązek zwołania przez I prezesa SN pierwszego posiedzenia rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego KRS.

Kolejnym argumentem, który zdaniem prof. Manowskiej uzasadnia jej odmowną decyzję, ma być to, że analiza nie ma charakteru dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Przepis ten stanowi, że „dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy”. Zdaniem I prezes SN z tego przepisu wynika, że dokumentem urzędowym jest taki dokument, który jest skierowany na zewnątrz. A sporna analiza skierowana na zewnątrz nie była.