– Z ustrojowego punktu widzenia to teza absurdalna. Ze stenogramów KKZN wynika natomiast coś wprost przeciwnego, że w toku prac nad art. 38 konstytucji, w sposób umyślny zostawił go w tak ogólnym kształcie, aby uniemożliwić trybunałowi zatrzaśnięcie drzwi w kwestii aborcji. Jednocześnie wolą ustrojodawcy było pozostawienie tu swobody regulacyjnej ustawodawcy zwykłemu, który racjonalnie w zależności od tego, jakie będą potrzeby społeczne oraz osiągnięcia medycyny, będzie mógł tę ochronę zawężać albo rozszerzać. I w tej materii konstytucja jest bardzo mądra. Powiedzmy sobie szczerze: to, że wówczas tego nie przesądzono ani w jedną, ani w drugą stronę, było też bardzo istotnym argumentem, dzięki któremu konstytucję udało się uchwalić – podkreśla dr Zalasiński. Jak dodaje, TK, badając zgodność z konstytucją, powinien nie tylko bardzo dobrze wiedzieć, co jest w konstytucji napisane, ale to, czego w niej na pewno nie ma.

– A to jest trudne do zaakceptowania, zważywszy na role ustawodawcy i TK, jakie wyznacza im ustawa zasadnicza, oraz na skład obecnego trybunału. O ile ustawodawca ponosi odpowiedzialność przed wyborcami, to już TK żadnej odpowiedzialności przed ludźmi nie ponosi – zwraca uwagę prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Przypominając, że TK jest tzw. ustawodawcą negatywnym, który może ewentualnie derogować z systemu prawa regulacje niezgodne z konstytucją, a nie ustawodawcą pozytywnym władnym do kształtowania prawa. – W tym przypadku trybunał zaangażowano wyraźnie po to, by problemem nie musiał sobie brudzić rąk ustawodawca. Wystarczy przypomnieć sobie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie w 2016 r., który tłumaczył, że problem aborcji trzeba rozwiązać w przemyślany sposób, a nie poprzez uchwalanie ustawy – wskazuje prof. Piotrowski.

– Natomiast w uzasadnieniu ostatniego wyroku z 22 października 2020 r. TK przyjął, że nie ma takich wartości, które by uzasadniały ingerencję w prawo do życia w fazie prenatalnej. Trybunał to swoje stanowisko oparł na odwołaniu się do zasady godności życia nienarodzonego. To interpretacja, która przechodzi do porządku dziennego nad godnością kobiety. Nad wynikającymi z niej prawami konstytucyjnie rzecz biorąc nienaruszalnymi: prawem do wolności od nieludzkiego traktowania czy od tortur. Trudno doszukać się logiki w sformułowanej przez TK konstrukcji, w której poświęcamy godność w imię… godności – tłumaczy prof. Piotrowski. Wskazując, że jest to nie do pogodzenia z zasadą in dubio pro dignitate, która wątpliwości każe rozstrzygać na korzyść godności, jak też bardzo ważną w państwie prawnym zasadą in dubio pro libertate (w razie wątpliwości na korzyść wolności). – Bo nie sposób wyobrazić sobie godności bez wolności. Zastąpienie sumienia indywidualnego sumieniem państwowym oznacza, że odbieramy człowiekowi jego godność. Nie zaś, że ją chronimy, jak twierdzi TK w uzasadnieniu – mówi prof. Piotrowski.