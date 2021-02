Organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” protest ma formę cykliczną. Każdego 18. dnia miesiąca w sądach mają się nie odbywać rozprawy i posiedzenia. W ten sposób środowisko walczy o przywrócenie do pracy trzech sędziów zawieszonych przez kontestowaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego: Beaty Morawiec, Pawła Juszczyszyna i Igora Tulei. Akcja miała swój początek w styczniu.

Dane takie postanowiło za to zebrać Ministerstwo Sprawiedliwości

Sędziowie vs resort

Na przesłanie żądanych informacji prezesi sądów mają czas do 4 lutego br. Resort pytany o cel zbierania takich danych odpowiada, że pełniąc z mocy ustawy nadzór nad sądownictwem, zobowiązany jest do posiadania wiedzy na temat pracy sądów.

Iustitia rozpoczęła akcję protestacyjną sędziów. MS: To dowód arogancji i wyraz lekceważenia Polaków

– Ale to przecież decyzje obecnego ministra sprawiedliwości doprowadziły do tego, że czas trwania postępowań wydłużył się o 38 proc., a sprawni sędziowie, którzy mogliby normalnie pracować, są odsuwani od orzekania tylko dlatego, że są niewygodni dla polityków – mówi Markiewicz. Jak zaznacza, akcja protestacyjna ma zwrócić uwagę na ten problem.

– Chcemy pokazać, że sądy to nie tylko budynki, ale to przede wszystkim sędziowie, bez których wymierzanie sprawiedliwości jest niemożliwe – zaznacza prezes Iustitii.

Tymczasem ministerstwo mówi o kompromitacji organizatorów akcji oraz dowodzie na arogancję tej części sędziowskiego środowiska, która w obronie własnych korporacyjnych interesów od lat blokuje reformę sądownictwa zmierzającą do jego demokratyzacji i usprawnienia.

Ministerstwo nie odpowiedziało nam na pytanie, czy będzie podejmować jakieś kroki względem tych sędziów, którzy zdecydowali się odwołać posiedzenia bądź rozprawy w dniu 18 stycznia br. Mimo to Krystian Markiewicz nie ma wątpliwości, że pismo rozesłane przez MS ma wywołać efekt mrożący.

– Nie spodziewam się, że względem sędziów biorących udział w akcji będą podejmowane kroki zmierzające do wytoczenia im dyscyplinarek. Jeśli już, to niektórzy uczestnicy protestu będą musieli zapłacić za solidarność z zawieszonymi kolegami np. utratą pełnionych funkcji. To przecież żadna filozofia usunąć sędziego ze stanowiska – przewiduje prezes stowarzyszenia.