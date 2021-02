Od marca 2020 r. do stycznia 2021 r. zakłady karne opuściło 7,5 tys. osób w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia lub przerwy w odbywaniu kary. Zdaniem HFPC ten trend powinien być utrzymany w celu zmniejszania zagęszczenia w jednostkach penitencjarnych. Dlatego fundacja postuluje liberalizację zasad udzielania przerwy w karze na podstawie specustawy covidowej. Obecnie przerwy w karze można udzielić tylko wobec sprawców przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do trzech lat (chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego; przerwa w odbywaniu kary nie należy się też recydywistom). A to nie pozwala na zastosowanie tej instytucji w stosunku do sprawców przestępstw stosunkowo drobnych, takich jak kradzież leśna, paserstwo umyślne czy zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia.