– To była przede wszystkim regulacja powinnościowa, bo to adwokat musiałby rozstrzygnąć we własnym sumieniu, czy ma odpowiednie kwalifikacje – wskazuje prof. Giezek. – Uznano jednak, że jest ona zbędna, gdyż adwokat i tak ma działać w dobrze pojętym interesie klienta. Powinność taką można więc wyinterpretować z innych, ogólniejszych przepisów kodeksu. Pozostawienie zaś wspomnianego przepisu mogłoby rodzić wrażenie, że kompetencje adwokata podlegają pewnego rodzaju weryfikacji, co nie jest pożądane – dodaje przewodniczący komisji etyki, zastrzegając przy tym, że osobiście był za utrzymaniem tego przepisu, ale większość zadecydowała inaczej.