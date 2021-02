Jeszcze podczas poprzedzających głosowanie wystąpień kandydatów wskazał on na sukcesy odniesione w mijającej kadencji, takie jak remont siedziby Sądu Dyscyplinarnego, poprawę sytuacji budżetowej izby oraz relacji z innymi izbami i NRA, co pozwoliło m.in. na przegłosowanie zmian pozwalających adwokatom zasiadać w zarządach spółek handlowych. Mecenas Pietrzak zapowiedział, że w razie wyboru na kolejną kadencję będzie zabiegał m.in. o możliwość pracy adwokatów na etacie, uregulowanie kwestii pomocy z urzędu i urealnienie stawek za nią oraz uregulowanie rynku obsługi prawnej tak, by wzmocnić konkurencyjność adwokatury. Zapowiedział też redukcję składki do 130 zł już w tym roku. Wskazał też, że dziekan musi nie tylko realizować własne postulaty, ale też wspierać dobre propozycje innych. Byś silnym, ale nie siłowym, świadomym zróżnicowanych potrzeb środowiska. Już po wyborach, dziękując kontrkandydatom Agacie Rewerskiej i Kamilowi Szmidowi, zapowiedział, że od poniedziałku wszystkie różnice znikną i wszyscy będą razem pracować dla dobra izby.