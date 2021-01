– Jeśli się weźmie pod uwagę to, co działo się ostatnio w samej KRS, nie dziwi, że prezydent nie spieszy się z awansowaniem członków tego organu – zauważa Bartłomiej Starosta. Sędzia nawiązuje do wydarzeń sprzed dwóch tygodni, kiedy to podczas posiedzenia rady doszło do próby odwołania przewodniczącego KRS Leszka Mazura oraz członka prezydium Macieja Mitery. Wedle deklaracji chodziło o utratę zaufania do tych osób, nieoficjalnie zaś mówiło się, że część członków KRS związanych z Łukaszem Piebiakiem chciała usunięcia Mazura, gdyż blokował on konkursy do sądów , na których z różnych powodów im zależało. Warto w tym miejscu zauważyć, że to właśnie pod wodzą sędziego Mazura doszło do zajęcia przez prezydium KRS stanowiska, w którym krytycznie oceniono ubieganie się o awans przez członków KRS. Ostatecznie sędzia Mazur sam zrezygnował z funkcji, a sędzia Piebiak przekazał PAP oświadczenie, w którym ostro zaprzecza sugestiom, aby miał on cokolwiek wspólnego z odwołaniem przewodniczącego KRS.