Sąd podkreślił, że organy zanotowały zasadzenie innej odmiany drzew, ale nie ustaliły, dlaczego tak się stało i jaki ma to skutek dla kompensacji przyrodniczej. Tymczasem z informacji powszechnie dostępnych wynika, że obie odmiany klonu mają wiele wspólnych cech, zwłaszcza co do wymogów gleby, odporności, a różnią się co do morfologii, tj. osiąganych rozmiarów, liści, kwiatów i owoców. Stąd możliwe, że główny cel nasadzenia został osiągnięty.