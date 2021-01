Sprawa trafiła do sądu. Sąd Okręgowy w Suwałkach przypomniał, że jednym z podstawowych warunków, które należy spełnić, aby otrzymać postojowe, jest spadek przychodu – co najmniej 15 proc. w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek, w stosunku do miesiąca poprzedniego. Według interpretacji organu rentowego odwołujący się nie spełnia tego warunku, gdyż dokumenty złożył w czerwcu, a wykazał spadek przychodów w kwietniu w porównaniu do marca, a w nie w maju w porównaniu do kwietnia. Jednak w ocenie sądu interpretacja tego przepisu została dokonana bez uwzględnienia zawartego w art. 15zs ust. 7 zapisu, że wnioski o postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii.