Co ciekawe, w 2019 r. wyjątkowo aktywny na tym polu był Sąd Najwyższy. O ile w 2018 r. SN ani razu nie kierował pytań do TK, tak w następnym roku zrobił to aż dziewięć razy. Szczególnie wyróżnili się tu tzw. nowi sędziowie SN, którzy pytali TK przede wszystkim o kwestie dotyczące tak naprawdę ich samych. Izba Dyscyplinarna SN zapytała trybunał o to, czy da się pogodzić z konstytucją art. 42 par. 2 kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim pozwala domagać się wyłączenia sędziego z powodu wadliwości powołania go przez prezydenta na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Innymi słowy: izba chciała, aby TK uznał, że wniosek o wyłączenie sędziego nie może być narzędziem do eliminowania tych osób, które przeszły procedurę konkursową przed obecną KRS. I tak się też stało, gdyż 4 marca 2020 r. TK orzekł o niekonstytucyjności art. 42 par. 2 k.p.k. (sygn. akt P 22/19).