Wojna polsko-polska, która trwa (i wszystko na to wskazuje, że niestety będzie trwać dalej), sprzyja używaniu argumentów ad personam niestety także w poważnych sporach prawnych. Wojna plemienna zazwyczaj przekracza granice przyzwoitości we wszystkich możliwych wymiarach. Argumenty ad personam często używane są w ramach retorsji za nieodpowiedni język drugiej strony. Z reguły pozwalają one na bardziej dosadne wyrażanie emocji niż argumenty czysto merytoryczne. Ponadto, jeżeli spór prowadzony jest także na użytek szerszych grup odbiorców, to często kalkulacja dyskutantów jest taka, że inteligencja zbiorowości jest z zasady niższa niż indywidualna inteligencja jednostki. Tym samym argumenty jakościowo kiepskie, ale bardzo wyraziste emocjonalnie, mają większą szansę na zyskanie poklasku tłumu. Wreszcie np. psucie prawa – w ocenie jednych – jest na tyle intensywną nieprawidłowością, że zdaje się usprawiedliwiać ich każdy atak werbalny.