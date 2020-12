Po trzecie, dostrzegając wagę instytucji ksiąg wieczystych i racje przemawiające za tym, aby w tym rejestrze znajdowały się dokumenty prawdziwe, należy zwrócić uwagę, że sądy wieczystoksięgowe mają sporo narzędzi, aby zweryfikować prawidłowość prezentowanych dokumentów. Sąd ma obowiązek zażądać oryginału, jeśli uwierzytelniony przez profesjonalistę odpis budzi wątpliwości, ponieważ w pierwszej kolejności sąd nie powinien dokonywać wpisu od początku niezgodnego z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Ponadto art. 6268 k.p.c. nakazuje sądowi dokonanie sprawdzenia danych wskazanych we wniosku z danymi wynikającymi z systemów prowadzących ewidencje powszechnych numerów identyfikacyjnych, jak również sąd z urzędu dokonuje sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionych w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi katastru nieruchomości. Także na innych organach spoczywa obowiązek informowania sądu wieczystoksięgowego o zmianach odnoszących się do nieruchomości. Nie można zatem skutecznie obronić stanowiska, że sądy wieczystoksięgowe są bezbronne wobec prób fałszowania dokumentów przez posługiwanie się odpisami, co ma przemawiać za pozbawieniem przedstawicieli zawodów zaufania publicznego jednego ze swoich uprawnień, i to na podstawie wykładni funkcjonalnej .