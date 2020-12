Spór, którego dotyczy wyrok TSUE , miał swój początek przed niemieckimi sądami. Husqvarna posiadała prawa do trójwymiarowego znaku towarowego dla zraszacza do trawy. Bardzo podobne w wyglądzie urządzenia pojawiły się sklepach sieci Lidl. Husqvarna uznała, że naruszano jej prawa i złożyła pozew przeciwko właścicielowi dyskontów. Ten w odpowiedzi wytoczył powództwo wzajemne, w którym domagał się wygaszenia znaku z powodu nieużywania go przez okres pięciu lat.