I tak sprawca przemocy fizycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników bezzwłocznie będzie musiał opuścić mieszkanie. Policjant (lub żołnierz Żandarmerii Wojskowej) może w takich wypadkach wydać zakaz zbliżania się do mieszkania na dwa tygodnie z możliwością jego przedłużenia. By go wyegzekwować, policja będzie mogła użyć środków przymusu bezpośredniego i „wyeksmituje” sprawcę nawet wtedy, gdy ten nie będzie miał się gdzie podziać. W takim wypadku funkcjonariusz musi mu jednak wskazać adres najbliższej noclegowni dla bezdomnych.

Jednak wszystko wskazuje na to, że ustawodawca, rozszerzając kompetencje policji , nie wprowadził odpowiednich bezpieczników. Nowelizacja, która zmienia też ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360) oraz o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 431) przewiduje, że funkcjonariusze tych służb wydają nakaz opuszczania mieszkania lub zakaz zbliżania się do niego nie tylko podczas interwencji w mieszkaniu, lecz także „w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie”. Jeśli dodamy do tego przepis mówiący o tym, że policja lub ŻW „podejmuje czynności niezwłocznie w związku z powzięciem informacji” oraz fakt, że środek ten można zastosować także pod nieobecność potencjalnego sprawcy, to rośnie ryzyko nadużyć.

– Drugą regulacją, która budzi mój ogromny sprzeciw, są przepisy mówiące, co osoba zobowiązana do opuszczenia mieszkania może wziąć ze sobą. Ustawa pozwala mu zabrać rzeczy osobiste i służące do świadczenia pracy, ale pod warunkiem, że pozostali domownicy nie zgłoszą sprzeciwu. Oczywiście nie chodzi o to, by taka osoba zabierała całą gotówkę z domu, ale w skrajnych przypadkach może się to skończyć opuszczeniem mieszkania bez grosza przy duszy i telefonu. W takiej sytuacji ten człowiek nie będzie miał nawet jak kupić długopisu i znaczka, by napisać zażalenie. A nie jest to proste, bo procedura zażaleniowa, nie wiedzieć czemu, nie jest opisana w k.p.c., lecz w ustawach o Policji i Żandarmerii Wojskowej, a termin na wniesienie zażalenia wynosi tylko trzy dni – dodaje mec. Strus-Wołos.