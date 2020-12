Polskie przepisy przewidują, że dziecko musi mieć matkę (kobietę) i ojca (mężczyznę) – nie ma więc możliwości wpisania w akcie urodzenia dwóch rodziców tej samej płci. Powoduje to problemy obywateli polskich urodzonych za granicą, w których aktach urodzenia wpisano jako rodziców dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Sprawę przesądziła uchwała w składzie siedmiu sędziów NSA z 2 grudnia 2019 r. (sygn. akt II OPS 1/19), w której wskazano, że transkrypcja aktu jest w takiej sytuacji niedopuszczalna, co zamknęło takim osobom drogę do uzyskania polskiego aktu urodzenia. A bez niego nie mogą otrzymać polskiego paszportu, a często także dowodu osobistego ani numeru PESEL. Co prawda sporo zależy od dobrej woli urzędów stanu cywilnego wydających dokumenty, jednak tylko nieliczne gminy się nią wykazują, a i tak do dokumentu wpisują jedynie dane matki, która dziecko urodziła, pomijając informacje o tej drugiej. Dzieci takie są więc teoretycznie obywatelami polskimi, ale nie mogą tego wykazać żadnym dokumentem, siłą rzeczy są więc traktowani jak bezpaństwowcy – mają nawet problem, by opuścić kraj urodzenia.